Президент России Владимир Путин поздравил буддистов страны с Новым годом по лунному календарю. Глава государства отметил, что буддисты вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.«Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю.Для последователей буддизма этот праздник, пришедший из глубины веков, является символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд. Его богатые традиции, бережно передаваемые из поколения в поколение, приобщают молодёжь к уникальному историческому, культурному наследию предков, их самобытным устоям и обычаям, к непреходящим нравственным, гуманистическим ценностям.Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, последователи буддизма искренне заботятся о восстановлении старинных и строительстве новых обителей, просветительских и образовательных центров.Желаю вам успехов и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме президента.