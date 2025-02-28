Общество 28.02.2025 в 16:36

Владимир Путин поздравил буддистов

Президент отметил их поддержку участников спецоперации
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Текст: Андрей Константинов
Владимир Путин поздравил буддистов
Фото: предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
Президент России Владимир Путин поздравил буддистов страны с Новым годом по лунному календарю. Глава государства отметил, что буддисты вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи.

«Поздравляю вас с праздником Белого месяца, знаменующим наступление Нового года по лунному календарю.

Для последователей буддизма этот праздник, пришедший из глубины веков, является символом возрождения природы и человека, духовного просветления и гармонии, чистоты помыслов и добрых надежд. Его богатые традиции, бережно передаваемые из поколения в поколение, приобщают молодёжь к уникальному историческому, культурному наследию предков, их самобытным устоям и обычаям, к непреходящим нравственным, гуманистическим ценностям.

Отрадно, что сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти, поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, последователи буддизма искренне заботятся о восстановлении старинных и строительстве новых обителей, просветительских и образовательных центров.

Желаю вам успехов и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме президента.
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