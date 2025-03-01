Общество 01.03.2025 в 09:05

Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с праздником Белого месяца

Шэнын нэгэнэй амар мэндэ хүндэтэ нютагаархид!
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Председатель горсовета поздравил улан-удэнцев с праздником Белого месяца
Улаан-Үдэ хотын Һунгамалнуудай зүблэлэй зүгһөө бултыетнай гаража ерэhэн Сагаан һарын һайндэрөөр, модон Могой жэлээр хани халуунаар амаршалнаб!

Модон Могой жэл хүн бүхэнэй ажабайдалда урагшатай, Росси гүрэн болон Буряад арадта ашаг үрэтэй байг лэ. Байгал далайн эрьеэр тойроод һууһан ажалша, малша арад зондо Сагаа һара шэнэ хүсэ шадал, шэнэ илалтануудые асараг лэ гэхэ байнаб!

Дорогие жители Улан-Удэ!

От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с праздником Белого месяца – Сагаалганом!

Этот праздник объединяет всех жителей многонациональной Бурятии. В эти дни все мы собираемся в кругу родных и близких, ходим в дацан, делаем подношения божествам, готовим подарки и праздничный стол. В этом празднике заложены традиции почитать и уважать старшее поколение, делить радость с близкими, бережно сохранять традиции и духовные заветы наших предков, любить свою малую родину.

Пусть наступающий год будет созидательным и плодотворным.

Желаю крепкого здоровья, счастья, энергии на добрые дела!

Хүндэтэ нүхэд!
Шэнэ Жэлдэ аза жаргал эдлэжэ,
Ая гангаар гэрээ арюудхажа,
Арбан сагаан буян үйлэдэжэ,
Эрдэм бэлиг шудалжа,
Аша зээнэрые олоор үдхэжэ,
hайн hайхан үшөө олон жэлдэ
Элүүр энхэ ябахамнай болтогой!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев
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сагаалган

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