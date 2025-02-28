Более 13 тысяч школьников обучаются в центрах «IT-куб» в Бурятии

В России совершенствуется система образования, усиливается поддержка образования и науки. По поручению Президента в правительстве работают над Стратегией развития образования России на ближайшие 15 лет.

- Многое делается для того, чтобы помочь школьникам определиться с будущей профессией, увлечь их теми предметами, которые понадобятся им для поступления в высшие и специальные учебные заведения на целевые специальности. В Бурятии определиться с будущей специальностью школьникам помогают центры «IT-куб», - сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» с 2020 года в районах республики открыто 8 «IT-кубов»: в Гусиноозерске, Северобайкальске, Закаменске, в с. Петропавловка Джидинского района, два с Заиграевском районе - в п. Заиграево и в с. Новая Брянь, а также в Мухоршибири и Хоринске.

Один из центров работает в селе Петропавловка Джидинского района. Его педагоги также помогают школьникам определяются с будущей профессией. Здесь дети изучают программирование, моделирование, основы медицины, а также приобретают другие полезные навыки.

В центре подростки учатся создавать VR-приложения, оказывать первую помощь и познают основы различных специальностей, которые помогут им сделать осознанный выбор профессии.

Общими усилиями педагогов Кубов охвачено свыше 13 тысяч школьников, заинтересованных в повышении своего уровня IT-грамотности, увлекающиеся 3Д-моделированием, робототехникой и не только.





Фото: правительство Бурятии