Улан-удэнцы смогут комфортно добраться до Верхней Березовки

В связи с традиционными праздничными гуляниями в честь Сагаалгана и Масленицы в на территории Этнографического музея, автобусы маршрута 37 будут работать по расписанию рабочего дня. График действует на 1 и 2 марта. Мы рады предоставить нашим пассажирам возможность комфортного передвижения в праздничные дни, пишут в ТГ канале «Городские маршруты»