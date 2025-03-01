Общество 01.03.2025 в 09:33

Улан-удэнцы смогут комфортно добраться до Верхней Березовки

37 маршрут, курсирующий до Этнографического музея работает по будничному расписанию
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Текст: Татьяна Жамсуева
Улан-удэнцы смогут комфортно добраться до Верхней Березовки
Фото из ТГ канала Городские маршруты

В связи с традиционными праздничными гуляниями в честь Сагаалгана и Масленицы в на территории Этнографического музея, автобусы маршрута 37 будут работать по расписанию рабочего дня.  График действует на 1 и 2 марта. Мы рады предоставить нашим пассажирам возможность комфортного передвижения в праздничные дни, пишут в ТГ канале «Городские маршруты»


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