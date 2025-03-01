В Бурятии выпустили травник

БГСХА презентовала новую книгу «Травник: 108 целебных растений Байкала» - путеводитель по природным сокровищам Байкальского региона, раскрывающего тайны 108 лекарственных растений, растущих вокруг великого озера.

Авторы книги собрали знания о целебных свойствах местных трав, передаваемые поколениями коренных жителей этих мест. Читатели смогут узнать, какие растения помогут справиться с различными недугами, как правильно их собирать, сушить и хранить, чтобы сохранить все полезные вещества. Особое внимание уделено практическим рекомендациям по использованию трав в повседневной жизни для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Для каждого из 108 видов растений в книге дано подробное ботаническое описание, информация о химическом составе, способах применения и многом другом. Некоторые растения снабжены ссылками в виде QR-кодов, ведущими на платформу «Цифровой гербарий лекарственных растений Забайкалья». По нему читатель сможет получить полную информацию: книги, статьи о каждом растении, оцифрованные гербарные образцы и даже трехмерные модели.

— Мы не стремились создать универсальный справочник, охватывающий все возможные лекарственные травы, а сосредоточились на растениях Байкальского региона. Главная задача издания — познакомить читателей с богатым разнообразием растительного мира нашего уникального региона. Надеемся, что этот травник станет путеводителем в мире лекарственных растений и поспособствует укреплению вашего здоровья, — рассказала один из авторов книги заведующая лабораторией трав Елена Дыленова.