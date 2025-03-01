Общество 01.03.2025 в 13:31

В Бурятии увеличат квоты приема на целевое обучение в вузах

Правительство РФ по поручению Президента работает над Стратегией развития образования России на ближайшие 15 лет
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Текст: Татьяна Жамсуева
В Бурятии увеличат квоты приема на целевое обучение в вузах
Фото: freepik.com

Согласно Стратегии, в стране увеличат квоты приема на целевое обучение в вузах на 2025 год по профессиям, которые сегодня особенно актуальны в экономике России – медицина, энергетика, химия, технологии легкой промышленности, авиа- и ракетостроение, машиностроение, жилищное хозяйство.

В Бурятии совершенствуется и усиливается система образования, в том числе дополнительного для того, чтобы дети уже в старших классах определялись с будущей профессией, имели возможность поступить в вуз по квоте на специальности по целевому набору.

Так, в рамках создания модели развития талантов и помощи в профориентации в республике открыт детский Технопарк, три школьных и два мобильных Кванториума, восемь «IT кубов», два Дома научной коллаборации. На базе образовательного центра «Асториум» за период работы с 2021 года реализовано 435 программ в области науки, искусства, спорта.

В 2020 году в Бурятии открыт Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Сегодня это не только агрегатор образовательных программ, но и оператор профориентационной работы школьников. ЦОПП организует взаимодействие школьников с крупными предприятиями региона, такими как Авиационный завод, Приборостроительное объединение, ОАО РЖД и Сбербанк.

Работа по погружению в профессию еще на стадии обучения ведется и в средних специальный профессиональных образовательных учреждениях республики. В 2019 году на средства президентской Дальневосточной субсидии в 16 учреждениях СПО создано 33 специализированных центра компетенций и закуплено более 900 единиц оборудования на сумму 308 млн. рублей. За 6 лет создано 80 мастерских, оснащённых современным оборудованием; проведён капитальный ремонт в трех учреждениях. В 2025 году запланировано открытие 28 современных мастерских.

- Необходимо сделать всё, чтобы качественное образование было доступно в каждом российском субъекте, чтобы ребята, отучившись, оставались в родном регионе, развивали его, занимаясь любимым делом, - отметил Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин

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