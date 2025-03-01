В Улан-удэнском роддоме появился первый малыш

В первый день весны родилась девочка, что весьма символично. 1 марта в 13:30 в перинатальном центре родилась девочка – первый ребёнок в Год Деревянной Змеи по восточному календарю. Девочка появилась на свет с весом 3120 г и ростом 52 см.

- Поздравляем родителей с рождением дочери и желаем здоровья, любви и тепла всей семье! Пусть её жизнь будет наполнена счастливыми моментами, удачей и светом, - написал у себя в ТГ канале Республиканский перинатальный центр