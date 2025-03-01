Общество 01.03.2025 в 18:08
В Улан-удэнском роддоме появился первый малыш
В первый день Белого месяца родилась девочка
Текст: Татьяна Жамсуева
В первый день весны родилась девочка, что весьма символично. 1 марта в 13:30 в перинатальном центре родилась девочка – первый ребёнок в Год Деревянной Змеи по восточному календарю. Девочка появилась на свет с весом 3120 г и ростом 52 см.
- Поздравляем родителей с рождением дочери и желаем здоровья, любви и тепла всей семье! Пусть её жизнь будет наполнена счастливыми моментами, удачей и светом, - написал у себя в ТГ канале Республиканский перинатальный центр
Тегидемография