Отсутствие льда на Байкале осложнит выкармливание детенышей нерп

Теплые зимы и позднее формирование устойчивого льда на озере Байкал может плохо сказаться на эндемике озера - байкальской нерпе. Об этом сообщает директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

- Теплые зимы и незамерзание льда в срок на озере Байкал, скорее всего, на нерпах скажутся отрицательно. Выкармливание детенышей этого животного происходит на льду. Чтобы самочка могла сделать логово и выкормить детеныша нужны торосы и формирование снежного покрова, - сказал Овдин.

По словам директора «Заповедного Подлеморья», также плохо на нерп влияют ранняя весна и ранний сход ледового покрова.

- Основная линька животных проходит на льдах. Это важный процесс, когда животное отдыхает и восстанавливает силы после зимы. Как правило, тающие льды на Байкале дрейфуют на север. Если будет ранний сход ледового покрова, то это однозначно негативно отразится на нерпе, которая не успеет перелинять в нормальных условиях. Это может приводить к болезням и так далее. Конечно, это связано с общими климатическими изменениями, - пояснил Овдин.

В середине января в Прибайкалье установилась теплая и ветреная погода. Лед на озере стал формироваться гораздо позднее обычного - в феврале. Ученые СО РАН заявили о необходимости комплексных исследований ситуации на озере. По данным ученых, существующий риск незамерзания озера оказывает влияние на всю экосистему Байкала, пишет ТАСС.





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