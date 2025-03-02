Жители Улан-Удэ жалуются на посыпанную шлаком дорогу

В поселке Тулунжа одну из дорог посыпали угольным шлаком. С такой жалобой в Народный фронт обратились местные жители. По их предположению, отсылку шлаком произвела одна из компаний в округе, чтобы ее грузовикам было легче заехать на склон.

Черная угольная пыль разносится по всей округе. Золошлак относится к отходам 4 класса опасности и посыпать им дороги нельзя.

По словам эксперта ОНФ, это опасно и для людей, и для природы. Так, уголь сорбирует в себе тяжелые металлы и затем не выводится из легких, что в дальнейшем может привести к хроническому заболеванию – силикозу легких. А когда снег с углем подтает, шлак поплывет еще дальше – в Уду, Селенгу и далее в Байкал.

Народный фронт обратился в природоохранную прокуратуру, просит найти виновное лицо и принять меры.





Фото: скриншот видео ОНФ