Общество 03.03.2025 в 11:58

В Бурятии переставили еще две дорожные камеры

Обе они фиксируют превышение скорости
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии переставили еще две дорожные камеры
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии два комплекса фото фиксации нарушений ПДД в Кабанском районе передислоцированы на новые места. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оба комплекса фиксируют превышение скорости.

Новые места установки камер:

- трасса «Байкал» 345 км + 900 м (отворот на Тимлюй);

- трасса «Байкал» 366 км + 500 м (село Тресково).

Напомним, ранее в Бурятии переставили на новые места еще несколько дорожных камер.
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