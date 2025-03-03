Общество 03.03.2025 в 11:58
В Бурятии переставили еще две дорожные камеры
Обе они фиксируют превышение скорости
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии два комплекса фото фиксации нарушений ПДД в Кабанском районе передислоцированы на новые места. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, оба комплекса фиксируют превышение скорости.
Новые места установки камер:
- трасса «Байкал» 345 км + 900 м (отворот на Тимлюй);
- трасса «Байкал» 366 км + 500 м (село Тресково).
Напомним, ранее в Бурятии переставили на новые места еще несколько дорожных камер.
Новые места установки камер:
- трасса «Байкал» 345 км + 900 м (отворот на Тимлюй);
- трасса «Байкал» 366 км + 500 м (село Тресково).
Напомним, ранее в Бурятии переставили на новые места еще несколько дорожных камер.