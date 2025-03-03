В Бурятии спасатели помогли заблудившейся в кустах женщине

Вечером 2 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в Заиграевском районе заблудилась женщина. Она вышла из поселка Нижние Тальцы в сторону Эрхирика и в наступившей темноте потерялась в кустарнике возле реки Уда.«Спасатели оперативно выехали на место и постоянно оставались на связи с заблудившейся женщиной. Это позволило детально расспросить её о местности и, ориентируясь на полученные описания, указать верное направление к дороге. В результате женщина успешно добралась до дороги, где её ждали спасатели. Сельчанку доставили в ближайший населенный пункт в удовлетворительном состоянии», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.