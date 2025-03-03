Общество 03.03.2025 в 13:51

В Бурятии спасатели помогли заблудившейся в кустах женщине

Благодаря полученным инструкциям женщине удалось выйти на дорогу
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели помогли заблудившейся в кустах женщине
Фото: архив «Номер один»
Вечером 2 марта в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение, что в Заиграевском районе заблудилась женщина. Она вышла из поселка Нижние Тальцы в сторону Эрхирика и в наступившей темноте потерялась в кустарнике возле реки Уда.

«Спасатели оперативно выехали на место и постоянно оставались на связи с заблудившейся женщиной. Это позволило детально расспросить её о местности и, ориентируясь на полученные описания, указать верное направление к дороге. В результате женщина успешно добралась до дороги, где её ждали спасатели. Сельчанку доставили в ближайший населенный пункт в удовлетворительном состоянии», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

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