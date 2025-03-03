В Бурятии обещают плюсовые температуры

В Бурятии на этой неделе ожидается теплая неустойчивая местами с небольшим снегом погода. Температурный фон будет постепенно повышаться, в дневные часы по южной половине республики воздух прогреется до +1, +6 градусов. Такие данные озвучили сегодня в Гидрометцентре.Ухудшение погоды ожидается только в начале следующей недели, с 10 марта. К этому времени прогнозируется смещение циклона, который принесет с собой сильный ветер и снег различной интенсивности.