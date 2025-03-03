Общество 03.03.2025 в 14:59
В Бурятии обещают плюсовые температуры
Днем воздух прогреется до +1, +6 градусов
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на этой неделе ожидается теплая неустойчивая местами с небольшим снегом погода. Температурный фон будет постепенно повышаться, в дневные часы по южной половине республики воздух прогреется до +1, +6 градусов. Такие данные озвучили сегодня в Гидрометцентре.
Ухудшение погоды ожидается только в начале следующей недели, с 10 марта. К этому времени прогнозируется смещение циклона, который принесет с собой сильный ветер и снег различной интенсивности.
Ухудшение погоды ожидается только в начале следующей недели, с 10 марта. К этому времени прогнозируется смещение циклона, который принесет с собой сильный ветер и снег различной интенсивности.
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