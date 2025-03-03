Общество 03.03.2025 в 16:42

В Бурятии скончалась бывшая глава Заиграевского района

Прощание с Надеждой Блиновской пройдет завтра в Заиграево
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончалась бывшая глава Заиграевского района
Фото: телеграм-канал районной газеты «Вперед»
В Бурятии 2 марта скончалась Надежда Блиновская, бывшая глава Заиграевского района. Об этом сообщает телеграм-канал районной газеты «Вперед».

Надежда Блиновская родилась 16 января 1963 года в поселке Заиграево. В 1984 году, после окончания Новосибирского института советской кооперативной торговли, начала трудовой путь с должности инженера-оператора Заиграевского хлебоприемного предприятия. В 1986-1989 годах работала продавцом Челутаевского ОРСа. В 1989 году пришла работать в Новобрянское головное предприятие «Бурятскагропромремонт» инженером-нормировщиком, затем - начальником отдела труда и заработной платы.

В 1996 году Надежда Блиновская стала налоговым инспектором отдела налогообложения юридических лиц Государственной налоговой инспекции по Заиграевскому району Республики Бурятия. С 1997 по 2002 год работала начальником отделения Федерального казначейства по Заиграевскому району.

В 2002 году Надежду Блиновскую назначили на должность первого заместителя главы Заиграевского района, а в 2008 году сама стала главой района, победив на выборах. В 2013 году она снова выдвинула свою кандидатуру на выборах, однако тогда ее с небольшим перевесом обошел предприниматель Александр Бурлаков.

После ухода с поста главы Надежда Блиновская работала заместителем главного врача по экономическим вопросам Республиканской психиатрической больницы, а затем возглавила Центр занятости населения по Заиграевскому району, где трудилась до выхода на пенсию.

Прощание с Надеждой Блиновской пройдет 4 марта в поселке Заиграево.
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