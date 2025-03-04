Общество 04.03.2025 в 09:36
Диабетики и сердечники Бурятии жалуются на проблемы с лекарствами
Льготные препараты выдают невовремя или не выдают вообще
Текст: Андрей Константинов
В аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии рассказали об итогах «горячей линии» по вопросам льготных лекарств. Всего за время ее работы с 12 по 25 февраля поступило 47 звонков.
«Большая часть звонков поступила из Улан-Удэ, Селенгинского, Заиграевского и Кабанского районов республики. В основном обращались граждане, страдающие сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Они сообщают о непредоставлении лекарственных препаратов в установленные сроки либо об отсутствии препаратов, что негативно влияет на состояние их здоровья и прерывает курс лечения», - сообщили в аппарате омбудсмена.
По всем обращениям Уполномоченный по правам человека разослала письма в прокуратуру, Минздрав и Росздравнадзор для проведения проверки.
«Большая часть звонков поступила из Улан-Удэ, Селенгинского, Заиграевского и Кабанского районов республики. В основном обращались граждане, страдающие сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Они сообщают о непредоставлении лекарственных препаратов в установленные сроки либо об отсутствии препаратов, что негативно влияет на состояние их здоровья и прерывает курс лечения», - сообщили в аппарате омбудсмена.
По всем обращениям Уполномоченный по правам человека разослала письма в прокуратуру, Минздрав и Росздравнадзор для проведения проверки.
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