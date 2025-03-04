Диабетики и сердечники Бурятии жалуются на проблемы с лекарствами

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Бурятии рассказали об итогах «горячей линии» по вопросам льготных лекарств. Всего за время ее работы с 12 по 25 февраля поступило 47 звонков.«Большая часть звонков поступила из Улан-Удэ, Селенгинского, Заиграевского и Кабанского районов республики. В основном обращались граждане, страдающие сердечной недостаточностью и сахарным диабетом. Они сообщают о непредоставлении лекарственных препаратов в установленные сроки либо об отсутствии препаратов, что негативно влияет на состояние их здоровья и прерывает курс лечения», - сообщили в аппарате омбудсмена.По всем обращениям Уполномоченный по правам человека разослала письма в прокуратуру, Минздрав и Росздравнадзор для проведения проверки.