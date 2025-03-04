Общество 04.03.2025 в 09:46

Мужчина не смог пройти границу Бурятии из-за двухкилограммовой чаги

Незадекларированный чайный гриб он пытался провезти в ручной клади
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Текст: Елена Кокорина
Мужчина не смог пройти границу Бурятии из-за двухкилограммовой чаги

За незаконный вывоз чаги из России жителю Бурятии грозит административное наказание. Более 2 кг древесного гриба таможенники железнодорожного пункта пропуска Наушки обнаружили у мужчины, выезжающего из России.

- Дикорастущие грибы весом 2,23 кг обнаружили в ручной клади во время проведения таможенного контроля. Товар не был указан в пассажирской таможенной декларации. Разрешительный документ на вывоз дикорастущего сырья также отсутствовал. В своих пояснениях гражданин сообщил, что товар он приобрел у неизвестного лица на территории Бурятии для личного потребления, - рассказали в Бурятской таможне.

Задержанный товар таможенники изъяли и направили на экспертизу. После получения экспертного заключения будет решаться вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях за недекларирование товаров и несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров с таможенной территории Российской Федерации.

- При вывозе диких животных, водных биологических ресурсов, дикорастущих растений и дикорастущего  лекарственного сырья требуется разрешительный документ Росприроднадзора. При вывозе физическими лицами в качестве товаров для личного пользования единичных образцов товаров не более 3 экземпляров одного вида, а также кедровых орехов в скорлупе весом не более 1 кг, кедровых орехов без скорлупы весом не более 0,5 кг, получение заключения (разрешительного документа) не требуется, - уточнили в таможне.

Фото: Бурятская таможня

 

 

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