Общество 04.03.2025 в 11:18

В Бурятии больные суставы будут лечить стволовыми клетками

Пробные операции прошли в республиканской больнице
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии больные суставы будут лечить стволовыми клетками

В Республиканской больнице имени Семашко внедряется новый метод лечения суставов с помощью стволовых клеток. Новостью поделились в пресс-службе РКБ.

Накануне на берегу Байкала прошла уникальная практическая школа травматологов-ортопедов, посвященная малоинвазивным хирургическим методам лечения заболеваний суставов. Теорию специалисты изучали в Иркутске, а практический мастер-класс, под руководством доцента кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Максима Страхова, прошел в Улан-Удэ на базе РКБ.

- За день было выполнено четыре операции по регенеративной травматологии и ортопедии. Ее суть заключается в использовании стволовых клеток из жировой или костной ткани пациента для восстановления поврежденной структуры опорно-двигательного аппарата и запуска природных регенерирующих процессов в организме. Врачи производят забор жировой или костной ткани пациента, далее с помощью специальной центрифуги выделяют из нее стволовые клетки, а затем внутрикостно либо внутрисуставно вводят в поврежденные ткани организма. Доставленные клетки начинают ускоренно делиться, снимая воспаление и запуская процесс регенерации тканей, - рассказывают в республиканской больнице.

Еще один вид операции носит артроскопический характер. Это совершенно новая технология замещения дефекта хряща в суставе.

- Материал похож на пластилин, которым мы покрываем дефект и таким образом стимулируем клеточную регенерацию и восстановление хряща. Внедрение этих инновационных и малоинвазивных методов лечения на ранних стадиях заболеваний суставов позволят улучшить качество жизни пациентов, а также, при наблюдении и выполнении рекомендаций, в перспективе не допустить более радикальных операции, таких как эндопротезирование тазобедренного или коленного сустава - рассказывает к.м.н. Максим Страхов.

Уже в ближайшее время новые методики начнут применяться в Республиканской больнице.

Фото: РКБ имени Семашко

 

Теги
операция суставы РКБ им. Семашко

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