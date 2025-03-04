Автобусного перевозчика в Бурятии оштрафовали на 200 тысяч

Компания-перевозчик из Бурятии оплатила штраф за отсутствие спутниковой навигации ГЛОНАСС в маршрутном автобусе. Грубые нарушения условий, предусмотренных лицензией, были выявлены в ходе проведения рейда.

- Проверка транспортного средства выявила, что перевозчик не обеспечил передачу информации о местоположении автобуса через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта. По решению суда организация была признана виновной и оштрафована на 200 тысяч рублей, рассказали в УФССП республики.

Организация не стала дожидаться принудительного взыскания с помощью судебных приставов и уплатила компенсацию морального вреда в кратчайшие сроки, добавили в ведомстве.

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