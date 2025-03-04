Общество 04.03.2025 в 12:03

«Россети Сибирь» рассказали о кражах энергооборудования и о рисках для нарушителей

Попытка своровать провод или проникнуть на подстанцию нередко заканчивается трагично
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Текст: Андрей Константинов
«Россети Сибирь» рассказали о кражах энергооборудования и о рисках для нарушителей
Фото: «Бурятэнерго»
Компания «Россети Сибирь» зафиксировала 10 случаев краж энергооборудования за 2024 год и начало 2025 года. Энергетики напоминают, все подобные случаи сопряжены с риском для жизни и здоровья нарушителей. Так в 2022 году в Бурятии зафиксировали трагический случай. Мужчина упал с опоры линий электропередачи при попытке самовольного подключения к сетям с помощью самодельных «когтей».

Кражи энергооборудования происходят в разных регионах, в зоне обслуживания филиалов «Россети Сибирь». Злоумышленники охотно воруют провода воздушных линий электропередачи, которые находятся на холостом ходу. Так, более 4 километров проводов похитили на Алтае, в двух районах пропажу обнаружили бригады филиала «Алтайэнерго». Еще 800 метров провода украли в Омской области. В Кузбассе – обрезали почти 3 километра проводов разных марок.
 
Помимо этого, воры орудуют на трансформаторных подстанциях. В 2024 году в зоне обслуживания «Алтайэнерго» украли алюминиевые обмотки трансформатора, предохранители, автоматический выключатель, трансформаторы тока. В Кузбассе обнаружили пропажу комплектной трансформаторной подстанции. Больше всего краж зафиксировано в Забайкальском крае. В одном из районов воры умудрились сбить замки на ограждении старой подстанции и похитить линейный разъединитель и обмотки силового трансформатора, в двух других районах – украли силовые трансформаторы. Эти случаи произошли на территории недействующих фермерских хозяйств Забайкальского края.

— «Россети Сибирь» отмечают снижение количества преступлений на энергообъектах. Во многом это результат профилактической работы. За 2024 год количество краж уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами. Напоминаем, что посягательство на энергооборудование может обернуться не только крупным штрафом, но и лишением свободы. А сам процесс вмешательства в работу энергообъектов под высоким напряжением смертельно опасен для жизни и здоровья, — комментирует Игорь Сорокин, заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер «Россети Сибирь».

Попытка своровать провод или несанкционированно проникнуть на территорию трансформаторной подстанции нередко заканчивается трагично. Смертельный случай произошел летом 2024 года. В Богучанском районе юноша погиб при попытке украсть медные провода. В 2023 году в Тыве злоумышленник сбил замок и попытался проникнуть в трансформаторный отсек. Приближение к оборудованию на недопустимое расстояние привело к поражению электрическим током, последствия и вред здоровью оказались очень тяжелыми. Подобные случаи происходят, несмотря на наличие предупреждающих плакатов, ограждений и знаков безопасности. Жертвами становятся и энерговоры. В 2022 году в Бурятии фиксировали нетипичный трагический случай. Мужчина упал с опоры линий электропередачи при попытке самовольного подключения к сетям с помощью самодельных «когтей».

Проникновение на энергообъекты и кража оборудования наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей (статья 158 УК РФ). Если вы стали свидетелем противоправных действий на энергообъектах, сообщите об этом, позвонив на «Светлую линию» энергетиков по телефону 8-800-220-0-220, короткий номер – 220.
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