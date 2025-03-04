«Россети Сибирь» рассказали о кражах энергооборудования и о рисках для нарушителей

Компания «Россети Сибирь» зафиксировала 10 случаев краж энергооборудования за 2024 год и начало 2025 года. Энергетики напоминают, все подобные случаи сопряжены с риском для жизни и здоровья нарушителей. Так в 2022 году в Бурятии зафиксировали трагический случай. Мужчина упал с опоры линий электропередачи при попытке самовольного подключения к сетям с помощью самодельных «когтей».Кражи энергооборудования происходят в разных регионах, в зоне обслуживания филиалов «Россети Сибирь». Злоумышленники охотно воруют провода воздушных линий электропередачи, которые находятся на холостом ходу. Так, более 4 километров проводов похитили на Алтае, в двух районах пропажу обнаружили бригады филиала «Алтайэнерго». Еще 800 метров провода украли в Омской области. В Кузбассе – обрезали почти 3 километра проводов разных марок.Помимо этого, воры орудуют на трансформаторных подстанциях. В 2024 году в зоне обслуживания «Алтайэнерго» украли алюминиевые обмотки трансформатора, предохранители, автоматический выключатель, трансформаторы тока. В Кузбассе обнаружили пропажу комплектной трансформаторной подстанции. Больше всего краж зафиксировано в Забайкальском крае. В одном из районов воры умудрились сбить замки на ограждении старой подстанции и похитить линейный разъединитель и обмотки силового трансформатора, в двух других районах – украли силовые трансформаторы. Эти случаи произошли на территории недействующих фермерских хозяйств Забайкальского края.— «Россети Сибирь» отмечают снижение количества преступлений на энергообъектах. Во многом это результат профилактической работы. За 2024 год количество краж уменьшилось, по сравнению с предыдущими годами. Напоминаем, что посягательство на энергооборудование может обернуться не только крупным штрафом, но и лишением свободы. А сам процесс вмешательства в работу энергообъектов под высоким напряжением смертельно опасен для жизни и здоровья, — комментирует Игорь Сорокин, заместитель генерального директора по техническим вопросам - главный инженер «Россети Сибирь».Попытка своровать провод или несанкционированно проникнуть на территорию трансформаторной подстанции нередко заканчивается трагично. Смертельный случай произошел летом 2024 года. В Богучанском районе юноша погиб при попытке украсть медные провода. В 2023 году в Тыве злоумышленник сбил замок и попытался проникнуть в трансформаторный отсек. Приближение к оборудованию на недопустимое расстояние привело к поражению электрическим током, последствия и вред здоровью оказались очень тяжелыми. Подобные случаи происходят, несмотря на наличие предупреждающих плакатов, ограждений и знаков безопасности. Жертвами становятся и энерговоры. В 2022 году в Бурятии фиксировали нетипичный трагический случай. Мужчина упал с опоры линий электропередачи при попытке самовольного подключения к сетям с помощью самодельных «когтей».Проникновение на энергообъекты и кража оборудования наказывается лишением свободы на срок до 10 лет, а также штрафом в размере до 1 млн рублей (статья 158 УК РФ). Если вы стали свидетелем противоправных действий на энергообъектах, сообщите об этом, позвонив на «Светлую линию» энергетиков по телефону 8-800-220-0-220, короткий номер – 220.