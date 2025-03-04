В честь Сагаалгана в Бурятии людей научат ездить на лошадях

В Бурятии продолжают праздновать приход Нового года по лунному календарю. В комплексе «Степной кочевник» и в местности Черепаха на побережье Байкала пройдут интересные мероприятия в рамках акции «Сказочный Сагаалган» (6+). На них люди, купившие билеты, смогут развлечься и узнать что-то новое.По заверениям организаторов, на мероприятия, которые состоятся 11, 16 и 28 марта, разыграют 36 бесплатных билетов (правила обещают вскоре обнародовать). Их курируют ТИЦ «Байкал» и «Жассо тур».Прибывших гостей поприветствует Сагаан Убгэн (Белый Старец), персонаж бурятской культуры, который символизирует мудрость, здоровье и долголетие. Участников мероприятий ждут традиционные обряды, игры, мастер-классы по изготовлению сувениров, культурная программа с фольклорными коллективами и т. д.По словам организаторов, данный проект ориентирован, в первую очередь, на семейный отдых, на школьников, на интересующихся традициями народов Сибири и Дальнего Востока. Специальный гость - звезда бурятской эстрады Арюн Гоа - исполнит национальные хиты на морин-хуре и хомусе, можно будет услышать великолепное горловое пение. Людей ждет ехор, традиционный бурятский обед, развлечения. Предусмотрены мастер-классы по сборке бурятской юрты, по конным скачкам, разбиванию хребтовой кости, стрельбе из традиционного бурятского лука и даже мастер-класс по приготовлению традиционной белой пищи. Можно будет с ветерком скатиться с горки - это тоже зимняя забава. Билеты на акцию в ацагатском «Степном кочевнике» стоят 1200 рублей, а на Черепахе - 2800 рублей.Возрастное ограничение: 6+