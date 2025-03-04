Общество 04.03.2025 в 12:54

«Я схватила его за плечо»

Под Новосибирском родители вступились за учительницу, уволенную после конфликта с первоклассником
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Текст: КП-Новосибирск
«Я схватила его за плечо»
Учительница схватила школьника у раздевалки. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения
В Новосибирской области районная администрация заинтересовалась увольнением педагога после конфликта с первоклассником. Как сообщает КП-Новосибирск, скандал в сельской школе произошел в январе 2025 года. После служебной проверки учительницу уволили, а она обратилась в прокуратуру, чтобы доказать невиновность. Тем более при проведении собственной проверки районная администрация нашла нарушения.

28-летняя Екатерина Петрова (имя изменено) из Тогучинского района отработала в сельской школе 6 лет. Она – учительница начальных классов. В 2024 году ей дали первоклашек, а в ноябре к ним привели 9-летнего Мишу (имя изменено). Мальчишку оставили на второй год из-за неуспеваемости.

Как рассказывали родители школьников, ребенок в классе ни с кем не подружился. Он постоянно дрался, одноклассницу даже ударил по голове. Мама одного из пострадавших детей обращалась в полицию, но изменений в поведении Миши не было.

А в конце января конфликт между мальчиком и одноклассниками только обострился.

- Девочка-одноклассница убежала от Миши в раздевалку, а он догнал ее и ударил по голове. Девочка побежала из раздевалки, он за ней. И когда мальчик оттуда выбегал, я схватила его за плечо, чтобы он никуда дальше не побежал. Именно этот момент попал на камеру видеонаблюдения, - рассказала уволенная учительница Екатерина Петрова.

Но у мамы мальчика была другая версия:

- Она его то за плечо хватала, то за рукав, туда-сюда мутызгала. Мне сын рассказал про это, когда мы дома обсуждали ситуацию про то, что он девочку ударил. Учительница его еще, оказывается, детским домом пугала! – сообщила мама мальчика.

Мама Миши написала заявление в школу и обратилась в полицию. Директор собрала комиссию, и педагога уволили по статье «Однократное применение методов воспитания, связанных с физическим и психическим насилием над личностью обучающегося».

Но на записи со школьной камеры видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении КП-Новосибирск, ситуация выглядит немного иначе. На кадрах видно, что к педагогу около раздевалки подходит девочка и что-то рассказывает. После убегает одеваться, а учительница стоит в школьном коридоре и ждет. Когда мальчик, обидевший одноклассницу, подходил к раздевалке, учительница схватила его за куртку, слегка встряхнула и что-то сказала. Мальчик остался стоять рядом, а педагог помогла одеваться другим детям.

За учительницу вступились родители и просят вернуть педагога: они написали заявление главе администрации. Бывшие коллеги Екатерины тоже вступились за нее и обратились к главе района.

- Просим вернуть на работу учителя начальных классов, так как считаем, что она уволена с нарушением положения «О проведении служебного расследования». У педагога раньше не было дисциплинарных взысканий, и она неоднократно обращалась к директору с просьбой о принятии мер в отношении данного ребенка, - написано в коллективном обращении.

Администрация в итоге собрала свою комиссию, и специалисты нашли ряд нарушений:

- Учителю не предоставили возможность заявить отвод в отношении членов комиссии. На выявленные в ходе расследования обращения недочёты директору указано, - уточнили в администрации.

Как объяснила Екатерина, по закону ее должны были ознакомить с составом комиссии, которая занималась служебной проверкой.

- Когда я увидела бы списки, то могла бы заявить отвод одного из участников. С одной из учительниц, которая была в составе, у меня давний конфликт, и я могла попросить директора, чтобы ее исключили и назначили другого человека, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

После комиссии учительница обратилась в прокуратуру: она ждет решения правоохранителей.
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школа конфликт

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