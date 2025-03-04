Общество 04.03.2025 в 13:05

Коварный план улан-удэнца принес ему более 100 тысяч прибыли

Подробностями схемы он теперь делится в полиции
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Текст: Елена Кокорина
Коварный план улан-удэнца принес ему более 100 тысяч прибыли

45-летний улан-удэнец разработал хитроумный план, с помощью которого обманул пункт выдачи одного из маркетплэйсов более, чем на 100 тысяч рублей. Столь прибыльный и не пыльный заработок прикрыла местная полиция, в которую обратилась обманутая администратор.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был доставлен в отдел полиции местный житель, который уже дал признательные показания.

- Мужчина неоднократно посещал пункт выдачи товаров. В первый раз, когда он пришел за заказом, с его карты не была списана оплата. Позже, вернувшись, он снова забрал товар и уведомил менеджера о том, что в прошлый раз у него возникли проблемы с оплатой, и необходимо провести расчет за два визита. При этом он был осведомлен о том, что сумма не будет списана. Тем самым, он стремился завоевать доверие менеджера. В очередной раз, придя за новым заказом, он вновь заявил, что оплата не была проведена ранее, уверяя, что в этот раз все пройдет гладко, так как, по его словам, у него были проблемы с картой, - рассказали в полиции республики.

После получения товара хитрец покинул пункт выдачи и больше не появлялся. Работники вскоре поняли, что мужчина просто злоупотреблял их доверием и на самом деле не собирался оплачивать товар.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: Номер один

 

Теги
обман мошенничество маркетплейс

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