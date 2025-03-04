В Бурятии китайцу дали гражданство России за участие в спецоперации

«Имея свой бизнес в системе общепита, он с началом СВО не остался в стороне и встал на защиту законных интересов нашей страны, для чего заключил контракт с Вооружёнными силами РФ. Сотрудниками УВМ МВД Бурятии были оперативно проведены все необходимые административные процедуры, чтобы защитник Отечества в кратчайшие сроки мог получить российский паспорт», - сообщают в полиции.







В Бурятии уроженец Китая Гоу Цзянмин получил паспорт гражданина России за участие в специальной военной операции. Церемония вручения военнослужащему документа прошла в здании Управления по вопросам миграции МВД Бурятии.Как рассказали в МВД, Гоу Цзянмин переехал в Россию на постоянное место жительство задолго до начала СВО.Со своей стороны Гоу Цзянмин поблагодарил полицейских за оказанную помощь, оперативность в оформлении необходимых документов и чуткое отношение к лицам, проходящим военную службу в зоне спецоперации.Как подчеркнули в МВД Бурятии, с момента начала СВО это не первый случай приобретения гражданства России иностранцем, заключившим контракт с Вооруженными силами РФ. Ранее его уже получали выходцы из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Белоруссии, Германии, Непала и Ирака.«Теперь они все граждане России, служат в зоне СВО и делятся своими достижениями и подвигами», - отметили в полиции.