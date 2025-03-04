В Бурятии простились с талантливым нейрохирургом

1 марта ушел из жизни ветеран Республиканской клинической больницы имени Семашко, врач-нейрохирург Моросяк Анатолий Иванович и медицинская общественность Бурятии понесла невосполнимую потерю, сообщили в РКБ.

Анатолий Иванович родился в Молдавской ССР в 1946 году. В 1974 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». С 1974-1975 год прошел интернатуру на базе Республиканской больницы имени Н.А. Семашко по специальности «Хирургия».

С 1975-1988 гг. работал хирургом в Петропавловской районной больнице в Джидинском районе, а с 1988-2013 гг. в должности врача-нейрохирурга в Республиканской больнице. В этой должности он проработал 25 лет.

За период работы показал себя опытным и высококвалифицированным специалистом. Провел множество экстренных и плановых операций на головном и спинном мозге, позвоночнике, а также операции при травмах центральной и периферической нервной систем, при нейротравмах и опухолях головного и спинного мозга. Успешно применял новые технологии, методы диагностики и лечения, оказывал консультативно-диагностическую и практическую помощь, выезжая в районы республики.

- Анатолий Иванович пользовался огромным авторитетом не только среди медицинских работников, но и среди населения, общественности всей республики. Человек доброй и широкой души, великодушный и мудрый, он навсегда останется в наших сердцах преданным своему делу, - пишут в пресс-службе РКБ.

Фото: предоставлено РКБ