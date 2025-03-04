Общество 04.03.2025 в 16:15

Клещи в Бурятии активизируются раньше срока

Местных жителей призывают вакцинироваться
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Текст: Елена Кокорина
Клещи в Бурятии активизируются раньше срока

По прогнозам ученых, активность клещей, основных переносчиков инфекционных болезней, в 2025 году будет ранней. В этой связи Роспотребнадзор Бурятии призывает местных жителей уже начать вакцинироваться против клещевого энцефалита.

- В прошлом году сезон клещевых инфекций тоже характеризовался ранней активностью клещей, ранним установлением теплой погоды в регионе, и уже в середине марта был зарегистрирован первый случай присасывания клеща. В прошлом году по поводу укусов клещами обратился 3901 человек. Был зарегистрирован 31 случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Все заболевшие не были привиты против инфекции и обратились за медпомощью только при появлении клинических симптомов, - рассказывают в республиканском Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что основной мерой профилактики клещевого вирусного энцефалита является иммунизация.

- Для тех, кто вообще не привит против данной инфекции, сейчас можно сделать первую прививку, а через месяц – вторую. Если вы прививались ранее, то необходимо ревакцинироваться. Прививки можно поставить в поликлиниках по месту жительства. Предупредить заболевание можно с помощью профилактики! Вакцинируйтесь и будьте здоровы, - добавили в Роспотребнадзоре.

Фото: loon.site

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