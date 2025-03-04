Общество 04.03.2025 в 16:55

Лесники Бурятии отправят на СВО высокопроходимый автомобиль

46-летнее авто отремонтировали общими усилиями
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Текст: Елена Кокорина
Лесники Бурятии отправят на СВО высокопроходимый автомобиль

Лесники Бурятии готовят к отправке в зону СВО автомобиль «УАЗ». Он предназначен для их коллеги – сотрудника Иволгинского лесхоза, который находится на передовой уже больше полутора лет и служит в пятой танковой дивизии.

- Автомобиль 1978 года выпуска общими силами удалось привести в полную техническую готовность. В сборе средств для ремонта участвовали лесхозы, работники Агентства и неравнодушные граждане, друзья и знакомые. Мы всегда готовы оказать поддержку коллегам, которые охраняют границы нашей Родины. Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне, за оперативную помощь. Помимо машины мы отправляем маскировочные сети и провизию. Автомобиль поедет до Таганрога, транспортировка организована народным движением «Всё для фронта. Всё для победы», - рассказал главный специалист-эксперт Республиканского агентства лесного хозяйства Василий Сытин. 

В ведомстве напомнили, что на СВО было отправлено уже десять единиц техники высокой проходимости, в том числе и УАЗ «Буханка» для сотрудника агентства лесного хозяйства Бурятии. 

Фото: РАЛХ

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