Лесники Бурятии отправят на СВО высокопроходимый автомобиль

Лесники Бурятии готовят к отправке в зону СВО автомобиль «УАЗ». Он предназначен для их коллеги – сотрудника Иволгинского лесхоза, который находится на передовой уже больше полутора лет и служит в пятой танковой дивизии.

- Автомобиль 1978 года выпуска общими силами удалось привести в полную техническую готовность. В сборе средств для ремонта участвовали лесхозы, работники Агентства и неравнодушные граждане, друзья и знакомые. Мы всегда готовы оказать поддержку коллегам, которые охраняют границы нашей Родины. Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне, за оперативную помощь. Помимо машины мы отправляем маскировочные сети и провизию. Автомобиль поедет до Таганрога, транспортировка организована народным движением «Всё для фронта. Всё для победы», - рассказал главный специалист-эксперт Республиканского агентства лесного хозяйства Василий Сытин.

В ведомстве напомнили, что на СВО было отправлено уже десять единиц техники высокой проходимости, в том числе и УАЗ «Буханка» для сотрудника агентства лесного хозяйства Бурятии.

Фото: РАЛХ