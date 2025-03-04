Жители малых сёл Бурятии стали пользоваться мобильным интернетом в 7 раз больше

Значительный рост мобильного интернет-трафика зафиксировала компания «Ростелеком» в сельских районах Бурятии, где базовые станции построены благодаря федеральной программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). Если в 2023 году жители скачали и передали с сотовых телефонов 350 ТБ данных, то уже в 2024 году в 7 раз больше — 2 600 ТБ. Эта цифра сопоставима с загрузкой более 300 тысяч фильмов в разрешении Full HD.«Мы видим, что мобильный интернет в районах Бурятии действительно востребован и пользуется большим спросом. В некоторой степени на быстрый рост трафика повлияли и недавно подключившиеся сёла: например, в прошлом году мы установили пятнадцать базовых станций. Но все же главная причина — это высокая активность самих пользователей. Если раньше одно село в среднем потребляло 6 ТБ данных, то уже в прошлом году эта цифра увеличилась в 6 раз и составила 37 ТБ», - рассказал директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.Лидером по активности в Сети стал улус Шулута Тункинского района. За 2024 год его жители скачали и передали более 120 ТБ информации. На втором и третьем местах сёла Санномыск Хоринского района (108 ТБ) и Старые Ключи Бичурского района (93,5 ТБ).Пятерку замыкают поселки Холодная Северо-Байкальского района (85,5 ТБ) и Зун-Хурай Хоринского района (84 ТБ). В 2023 году эти населенные пункты входили в топ-10, но показатели были значительно ниже и составляли от 10 до 15 ТБ.«В прошлом году рост интернет-трафика стал заметен в июле-августе и не снижался до декабря. Эта тенденция пока сохраняется и в 2025 году. Только за январь жители 71 села потребили более 220 ТБ информации, а средний трафик одного населенного пункта составил 18 ТБ», - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.В Бурятии первая базовая станция по федеральному проекту УЦН 2 была установлена в 2021 году. За четыре года современные телеком-услуги появились в 71 селе, где совокупно проживают более 25 тысяч жителей. Проект по обеспечению качественной мобильной связью и интернетом малочисленных сёл продолжит свою работу до 2030 года.