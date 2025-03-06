В Бурятии объявлен конкурс «Гордимся славою Героев»

В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Гордимся славою Героев» (возрастное ограничение 6+). На конкурс нужно прислать старинную фотографию с участниками ВОВ и описание к ней.

Конкурс открыт для учащихся, студентов, учителей, работников библиотек, музеев и архивов, краеведов и всех жителей Бурятии. Работы принимаются с 1 марта по 31 октября 2025 года, а итоги будут подведены в ноябре.

Участники смогут представить свои работы в пяти номинациях: «Фронтовая фотография», «ВОВ в истории моей семьи», «Мой герой – участник СВО», «Письмо с фронта…» и «Узники фашизма». Все участники получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами.

- На конкурс принимаются конкурсные работы с приложением оригинальной или скан-копии фотографии, включая описание фотографии(й), анализ и обобщение собранной информации по выбранной теме. Работы могут быть выполнены с использованием архивных документов и с привлечением других исторических источников, - сообщается в положении.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах министерства культуры Бурятии и Государственного архива РБ.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: mariya-novolodskaya@yandex.ru. За дополнительной информацией можно обратиться в Государственный архив по адресу: ул. Сухэ-Батора, д. 9а или по телефону (3012) 21-29-58 (контактное лицо — Мария Сергеевна Новолодская).

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь.

Возрастное ограничение 6+





Фото: loon.site