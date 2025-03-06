Общество 06.03.2025 в 12:03

В Бурятии объявлен конкурс «Гордимся славою Героев»

На конкурс нужно прислать старинную фотографию с участниками ВОВ и описание к ней
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии объявлен конкурс «Гордимся славою Героев»

В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Гордимся славою Героев» (возрастное ограничение 6+). На конкурс нужно прислать старинную фотографию с участниками ВОВ и описание к ней.

Конкурс открыт для учащихся, студентов, учителей, работников библиотек, музеев и архивов, краеведов и всех жителей Бурятии. Работы принимаются с 1 марта по 31 октября 2025 года, а итоги будут подведены в ноябре.

Участники смогут представить свои работы в пяти номинациях: «Фронтовая фотография», «ВОВ в истории моей семьи», «Мой герой – участник СВО», «Письмо с фронта…» и «Узники фашизма». Все участники получат сертификаты, а победители будут награждены дипломами.

- На конкурс принимаются конкурсные работы с приложением оригинальной или скан-копии фотографии, включая описание фотографии(й), анализ и обобщение собранной информации по выбранной теме. Работы могут быть выполнены с использованием архивных документов и с привлечением других исторических источников, - сообщается в положении.

Результаты конкурса будут опубликованы на сайтах министерства культуры Бурятии и Государственного архива РБ.

Конкурсные работы принимаются в электронном виде по адресу: mariya-novolodskaya@yandex.ru. За дополнительной информацией можно обратиться в Государственный архив по адресу: ул. Сухэ-Батора, д. 9а или по телефону (3012) 21-29-58 (контактное лицо — Мария Сергеевна Новолодская).

Положение о конкурсе можно посмотреть здесь

Возрастное ограничение 6+


Фото: loon.site

Теги
фотоконкурс Бурятия

Все новости

Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист
07.03.2025 в 17:18
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе
07.03.2025 в 16:45
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты
07.03.2025 в 16:31
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
07.03.2025 в 16:20
Машина с малолетними детьми в Улан-Удэ вылетела на встречную полосу
07.03.2025 в 15:45
В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры
07.03.2025 в 15:41
Великое снижение преступности
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
07.03.2025 в 14:31
Судебные приставы сделали сюрприз коллегам, чьи сыновья и мужья находятся на СВО
07.03.2025 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
Оригинальный флэшмоб прошел на площади Советов
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
Некоторым из них продлили ограничения, а кого-то заново поставили на учет
07.03.2025 в 16:20
Великое снижение преступности
Полиция Бурятии вошла в шестерку лучших по стране
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
Подвергнуть тщательному осмотру советуют магазинские хризантемы
07.03.2025 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru