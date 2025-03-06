Жительница села Новая Брянь отметила 95-летний юбилей

В Год 80-летия Победы минсоцзащиты Бурятии рассказывает о героях, которые сражались за Родину на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны. В нашей республике таких немало.

Одна из них - уроженка и жительница Заиграевского района, участница трудового фронта Мария Калистратовна Жерлова, которой 2 марта 2025 года исполнилось 95 лет.

- Родилась я в селе Новая Брянь, в многодетной дружной семье. Во время войны была главной помощницей отца, помогала не только в воспитании младших братьев и сестёр, наравне со взрослыми трудилась на ферме, на заготовках в полях и в лесу. Выполнять приходилось разные работы не только в колхозе, но и дома - по хозяйству. На учебу времени совсем не оставалось, но всё же я закончила 7 классов. Это мне очень помогло в будущем, - рассказывает труженица тыла.

Грамотность, трудолюбие и ответственность дало возможность Марии Калистратовне быть в числе первых и занимать ответственные должности.

После окончания войны жизнь Марии Калистратовны была тесно связана с железной дорогой. Под её руководством формировались и направлялись составы с лесом и другим грузом.

Честная и принципиальная Мария Калистратовна всегда пользовалась уважением у подчинённых и руководства. За всю жизнь получила множество благодарностей и наград.

Сейчас юбилярша находится на заслуженном отдыхе и любит вспоминать нелёгкие, но интересные дни своей молодости.

- В праздничный день вместе с Советом ветеранов п. Заиграево мы поздравили нашу долгожительницу с юбилеем, вручили поздравительную открытку от Главы Бурятии, свидетельство о предоставлении единовременной выплаты. Вручили также подарок и пожелали крепкого здоровья, бодрости духа на долгие, долгие годы! Поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья и благополучия, - рассказала начальник отдела соцзащиты населения по Заиграевскому району Светлана Сапожникова.





Фото: Минсоцзащиты РБ