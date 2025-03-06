Общество 06.03.2025 в 12:49
В Бурятии начали проводить профилактические выжигания
Их организуют в рамках подготовки к новому пожароопасному сезону
Лесники Закаменского района провели профилактические контролируемые выжигания.
В начале каждого весеннего сезона сотрудники лесхозов работают над предотвращением и возможным распространением огня. Профилактические, контролируемые выжигания организуют в рамках подготовки к новому пожароопасному сезону 2025 года.
- Работа проведена на общей площади - 1 572,9 га. Основная цель профилактических выжиганий, это недопущение распространения возгораний и перехода огня с других территорий, - пояснил Игорь Понаморев, заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 20-44-44.
Фото: РАЛХ