В Бурятии начали проводить профилактические выжигания

Лесники Закаменского района провели профилактические контролируемые выжигания.

В начале каждого весеннего сезона сотрудники лесхозов работают над предотвращением и возможным распространением огня. Профилактические, контролируемые выжигания организуют в рамках подготовки к новому пожароопасному сезону 2025 года.

- Работа проведена на общей площади - 1 572,9 га. Основная цель профилактических выжиганий, это недопущение распространения возгораний и перехода огня с других территорий, - пояснил Игорь Понаморев, заместитель начальника отдела охраны, защиты лесов.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 20-44-44.

Фото: РАЛХ