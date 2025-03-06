Жители Бурятии заняли призовые места на конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений»

Жители Бурятии заняли призовые места на Всероссийском конкурсе «Дальний Восток – Земля приключений» (возрастное ограничение 18+). Второй сезон конкурса путешествий собрал более 600 участников, а награды вручали 5 марта в Национальном центре «Россия» в Москве.

«Гран-При» (лучшее путешествие по Дальнему Востоку) получил житель Москвы Илья Большаков, старший научный сотрудник на геологическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова, за путешествие по Сахалинской области. На курильском острове Онекотан путешественник посетил потухший вулкан Креницына, который ещё называют «вулкан в вулкане» и считают одним из самых красивых в мире.

Второе место в номинации «Лучшее пешее путешествие» присуждено жителю Бурятии Никите Буланову за путешествие по своему региону. На конкурс был отправлен восьмиминутный ролик о том, как снимался фильм «Вдоль таёжной, озёрной и степной» о путешествии по живописным местам республики и непростой истории одной семьи.

Сразу два места в номинации «Лучшее зимнее путешествие» – второе и третье – заняли путешествия по Бурятии. Награды получили жители республики.

Буда Цыдыпов, занявший второе место, сам занимается организацией пешего туризма с уклоном в альпинизм, помогает в организации экологических троп в горах Восточного Саяна. Он представил маршрут восхождения на высочайшую вершину Саян Мунку-Сардык.

- У каждого человека есть особенное место, которое он с радостью готов посетить вновь. Для меня это Мунку-Сардык. Впервые я побывал там много лет назад. Но до сих пор отчётливо помню свои впечатления. Это был тот случай, который перевернул мой привычный мир. Воспоминания о том путешествии хранятся у меня тёплыми и яркими красками. Вот уже восемь лет я возвращаюсь в эти края и каждый раз нахожу здесь что-то новое и удивительное», – поделился своим мнением Буда.

Третье место получил Элихан Батоцыренов. Он прислал на конкурс фильм «Нухэн Дабан – Тропою открытий» про путешествие группы из десяти отважных исследователей по величественным горам. Каждый шаг команды был наполнен трудностями и неожиданными препятствиями, но ничто не могло остановить путешественников в стремлении достичь вершины.

- Много слов было сказано об уникальной природе дальневосточных регионов. Но хочу сделать акцент на том, какие невероятные на Дальнем Востоке люди. В океане, в горах, в суровой тайге невозможно соврать или слукавить. Чувство локтя, опоры и на свои собственные силы, и на тех, кто рядом, - это то, что отличает Дальний Восток и помогает региону стремительно развиваться. И, конечно, только таких людей с могучим характером и огромной душой, могут подпустить к себе близко таинственные обитатели морских глубин, - отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Главный приз за лучшее видео о путешествии по Дальнему Востоку составил 3 млн. рублей, победитель номинации (1 место) получил 1 млн. рублей, за 2 место в номинациях – по 300 тыс. рублей; 3 место в номинациях – по 100 тыс. рублей.

Всего от Бурятии на конкурс было подано 42 фильма.

С полным списком победителей конкурса можно ознакомиться на сайте министерства культуры Бурятии.

Всероссийский конкурс путешествий «Дальний Восток – земля приключений» проводится по инициативе Юрия Трутнева при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», НКО «Фонд развития социальных инициатив».

Фото: правительство Бурятии