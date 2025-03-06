Общество 06.03.2025 в 13:43

Забайкалец попался в Бурятии при вывозе урожая марихуаны

В трех мешках у него было 7,5 кг травы
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Текст: Елена Кокорина
Забайкалец попался в Бурятии при вывозе урожая марихуаны

Житель Забайкальского края попался полиции Бичурского района при вывозе богатого урожая марихуаны. В Бурятию он приехал специально, чтобы насобирать дурман-травы.

Остановили автомобиль для досмотра сотрудники ДПС 4 марта.

- Во время осмотра в машине были обнаружены мешки с веществом растительного происхождения. Позже было установлено, что это более 7,5 килограммов марихуаны. Выяснилось, что трава принадлежит пассажиру авто, 40-летнему жителю г. Петровск-Забайкальский, который спланировал свою поездку специально для ее заготовки. Мужчина попросил своего приятеля довезти его до Бичурского района. Поскольку последнему было по пути, тот без раздумий согласился, - рассказали в полиции республики.

В ходе поездки, сославшись на плохое самочувствие, мужчина попросил водителя остановить автомобиль на обочине и отошел в поле. Вернувшись спустя некоторое время и ничего не объяснив водителю, мужчина положил мешки с собранной марихуаной в авто.

Фото: МВД РБ

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марихуана

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