Сельские мужчины в Бурятии подарили своим женщинам стелу с сердцем

Необычный сюрприз к 8 марта устроили мужчины из села Шабур для местных жительниц. Своими силами они соорудили и поставили стелу с сердцем и признанием в любви.

Креативно подошли к выбору подарка к Международному женскому дню сотрудники администрации МО СП «Шабурское». Идея принадлежала именно им. Однако соорудили стелу «Я люблю Шабур» начальник ХТО Сергей Угвария и кочегар Владимир Леденев. Затраты на создание подарка оказались минимальными - все с помощью подручных средств, сообщают в ТГ-канале «Вперед. Заиграеаво».

Фото: «Вперед. Заиграеаво»