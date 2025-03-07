Общество 07.03.2025 в 06:00
В Бурятии антифрод ударил по аферистам
Число телефонных мошенничеств в республике начало снижаться
Текст: Дмитрий Родионов
Впервые за три года в нашей республике пошел на спад объем мошеннических операций: телефонного фрода, фишинга и т. д. Как стало известно «Номер один», в январе кражи с банковских счетов сократились на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Количество уголовных дел против мошенников, переданных в суды республики, растет. Повышение раскрываемости дел оказывает сдерживающее воздействие на потенциальных мошенников, хотя и не всегда напрямую приводит к снижению уровня преступности.
Границу закрыли на замок
По данным Министерства внутренних дел Бурятии, в республике несколько снизилось число телефонных мошенничеств: их зарегистрировано в январе 196 (снижение на 0,5%). По городу - 132 (снижение на 1,5%).
Бурятия в этой истории не исключение - ситуация с телефонными мошенниками начала улучшаться по всем регионам страны. Как отмечают в российском МВД, «в рамках взаимодействия в режиме реального времени организован информационный обмен между Банком России и МВД России». Теперь пропуск иностранного трафика с использованием подмены телефонных номеров практически исключен, а банкам предоставлено право на двое суток приостанавливать операции по переводу средств со счетов клиентов и т. д.
«Нам совместно удалось оперативно взыскать с дропов - владельцев мошеннических счетов - 147 млн рублей неосновательного обогащения», - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД РФ.
На 13,5% за год увеличилась сумма наложенного ареста на денежные средства, поступившие на счета дропов - с 23,9 млрд до 27,15 млрд рублей.
В ЦБ «Ъ» сообщили, что в первый год работы механизма автоматизированного обмена информацией с министерством внутренних дел страны регистрируют около 20 тыс. запросов ежемесячно.
В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января 2024 года. Как рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов, подобного результата удалось достичь в том числе благодаря взаимодействию МВД России и ЦБ.
В целом по результатам совместной работы в 2024 году прирост мошенничества сократился с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024-м.
Госуслуги в зоне риска
Между тем ситуация по-прежнему остается очень сложной. В МВД по Бурятии населению рекомендуют особо не расслабляться.
В январе текущего года по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» по Бурятии выявлено 118 преступлений (рост на 61,6%). По городу Улан-Удэ - 66 (рост на 94,1%).
Мошенники все также активно используют Госуслуги с целью попыток одобрения кредитов в банках дистанционно.
По данным полиции, в 2024 году на 336,7% увеличилось количество преступлений по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Большая часть прецендентов произошла непосредственно с использованием Госуслуг - 1 856 фактов.
Потерпевшими оказались 188 руководителей, 367 работников образования, 240 человек из сферы здравоохранения.
Пострадали также 407 муниципальных служащих и 1 741 безработный. Незаконное завладение персональными данными мошенниками зарегистрировано у 832 пенсионеров республики в прошлом году.
100%-ная гарантия
Гарантию не остаться без денег можно получить лишь при использовании самозапрета на оформление кредитов, который дает человеку возможность запретить выдачу потребительских кредитов и микрозаймов на его имя. С 1 марта оформить его может абсолютно любой гражданин через личный кабинет на Госуслугах.
Информацию о запрете вносят в базу данных бюро кредитных историй (БКИ). При проверке заемщика банки и МФО получают уведомление от БКИ, что выдача кредита запрещена. Установить или снять самозапрет на оформление кредитов можно неограниченное число раз.
Поскольку мошенники не спят и придумывают разные способы облегчить наши счета, самозапрет на доступ к кредитам может быть очень полезен для многих. По крайней мере на сегодняшний день это самый оптимальный вариант того, как можно обезопасить себя от денежных потерь.
Количество уголовных дел против мошенников, переданных в суды республики, растет. Повышение раскрываемости дел оказывает сдерживающее воздействие на потенциальных мошенников, хотя и не всегда напрямую приводит к снижению уровня преступности.
Границу закрыли на замок
По данным Министерства внутренних дел Бурятии, в республике несколько снизилось число телефонных мошенничеств: их зарегистрировано в январе 196 (снижение на 0,5%). По городу - 132 (снижение на 1,5%).
Бурятия в этой истории не исключение - ситуация с телефонными мошенниками начала улучшаться по всем регионам страны. Как отмечают в российском МВД, «в рамках взаимодействия в режиме реального времени организован информационный обмен между Банком России и МВД России». Теперь пропуск иностранного трафика с использованием подмены телефонных номеров практически исключен, а банкам предоставлено право на двое суток приостанавливать операции по переводу средств со счетов клиентов и т. д.
«Нам совместно удалось оперативно взыскать с дропов - владельцев мошеннических счетов - 147 млн рублей неосновательного обогащения», - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД РФ.
На 13,5% за год увеличилась сумма наложенного ареста на денежные средства, поступившие на счета дропов - с 23,9 млрд до 27,15 млрд рублей.
В ЦБ «Ъ» сообщили, что в первый год работы механизма автоматизированного обмена информацией с министерством внутренних дел страны регистрируют около 20 тыс. запросов ежемесячно.
В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января 2024 года. Как рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов, подобного результата удалось достичь в том числе благодаря взаимодействию МВД России и ЦБ.
В целом по результатам совместной работы в 2024 году прирост мошенничества сократился с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024-м.
Госуслуги в зоне риска
Между тем ситуация по-прежнему остается очень сложной. В МВД по Бурятии населению рекомендуют особо не расслабляться.
В январе текущего года по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» по Бурятии выявлено 118 преступлений (рост на 61,6%). По городу Улан-Удэ - 66 (рост на 94,1%).
Мошенники все также активно используют Госуслуги с целью попыток одобрения кредитов в банках дистанционно.
По данным полиции, в 2024 году на 336,7% увеличилось количество преступлений по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Большая часть прецендентов произошла непосредственно с использованием Госуслуг - 1 856 фактов.
Потерпевшими оказались 188 руководителей, 367 работников образования, 240 человек из сферы здравоохранения.
Пострадали также 407 муниципальных служащих и 1 741 безработный. Незаконное завладение персональными данными мошенниками зарегистрировано у 832 пенсионеров республики в прошлом году.
100%-ная гарантия
Гарантию не остаться без денег можно получить лишь при использовании самозапрета на оформление кредитов, который дает человеку возможность запретить выдачу потребительских кредитов и микрозаймов на его имя. С 1 марта оформить его может абсолютно любой гражданин через личный кабинет на Госуслугах.
Информацию о запрете вносят в базу данных бюро кредитных историй (БКИ). При проверке заемщика банки и МФО получают уведомление от БКИ, что выдача кредита запрещена. Установить или снять самозапрет на оформление кредитов можно неограниченное число раз.
Поскольку мошенники не спят и придумывают разные способы облегчить наши счета, самозапрет на доступ к кредитам может быть очень полезен для многих. По крайней мере на сегодняшний день это самый оптимальный вариант того, как можно обезопасить себя от денежных потерь.
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