В Бурятии антифрод ударил по аферистам

Впервые за три года в нашей республике пошел на спад объем мошеннических операций: телефонного фрода, фишинга и т. д. Как стало известно «Номер один», в январе кражи с банковских счетов сократились на 36,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.Количество уголовных дел против мошенников, переданных в суды республики, растет. Повышение раскрываемости дел оказывает сдерживающее воздействие на потенциальных мошенников, хотя и не всегда напрямую приводит к снижению уровня преступности.По данным Министерства внутренних дел Бурятии, в республике несколько снизилось число телефонных мошенничеств: их зарегистрировано в январе 196 (снижение на 0,5%). По городу - 132 (снижение на 1,5%).Бурятия в этой истории не исключение - ситуация с телефонными мошенниками начала улучшаться по всем регионам страны. Как отмечают в российском МВД, «в рамках взаимодействия в режиме реального времени организован информационный обмен между Банком России и МВД России». Теперь пропуск иностранного трафика с использованием подмены телефонных номеров практически исключен, а банкам предоставлено право на двое суток приостанавливать операции по переводу средств со счетов клиентов и т. д.«Нам совместно удалось оперативно взыскать с дропов - владельцев мошеннических счетов - 147 млн рублей неосновательного обогащения», - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на МВД РФ.На 13,5% за год увеличилась сумма наложенного ареста на денежные средства, поступившие на счета дропов - с 23,9 млрд до 27,15 млрд рублей.В ЦБ «Ъ» сообщили, что в первый год работы механизма автоматизированного обмена информацией с министерством внутренних дел страны регистрируют около 20 тыс. запросов ежемесячно.В начале 2025 года общий рост мошеннических операций впервые за три года пошел на спад: за январь таких инцидентов стало меньше на 4,6% относительно января 2024 года. Как рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов, подобного результата удалось достичь в том числе благодаря взаимодействию МВД России и ЦБ.В целом по результатам совместной работы в 2024 году прирост мошенничества сократился с 38,2% в 2023 году до 6,8% в 2024-м.Между тем ситуация по-прежнему остается очень сложной. В МВД по Бурятии населению рекомендуют особо не расслабляться.В январе текущего года по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» по Бурятии выявлено 118 преступлений (рост на 61,6%). По городу Улан-Удэ - 66 (рост на 94,1%).Мошенники все также активно используют Госуслуги с целью попыток одобрения кредитов в банках дистанционно.По данным полиции, в 2024 году на 336,7% увеличилось количество преступлений по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Большая часть прецендентов произошла непосредственно с использованием Госуслуг - 1 856 фактов.Потерпевшими оказались 188 руководителей, 367 работников образования, 240 человек из сферы здравоохранения.Пострадали также 407 муниципальных служащих и 1 741 безработный. Незаконное завладение персональными данными мошенниками зарегистрировано у 832 пенсионеров республики в прошлом году.Гарантию не остаться без денег можно получить лишь при использовании самозапрета на оформление кредитов, который дает человеку возможность запретить выдачу потребительских кредитов и микрозаймов на его имя. С 1 марта оформить его может абсолютно любой гражданин через личный кабинет на Госуслугах.Информацию о запрете вносят в базу данных бюро кредитных историй (БКИ). При проверке заемщика банки и МФО получают уведомление от БКИ, что выдача кредита запрещена. Установить или снять самозапрет на оформление кредитов можно неограниченное число раз.Поскольку мошенники не спят и придумывают разные способы облегчить наши счета, самозапрет на доступ к кредитам может быть очень полезен для многих. По крайней мере на сегодняшний день это самый оптимальный вариант того, как можно обезопасить себя от денежных потерь.