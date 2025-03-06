Бабушка в Бурятии на исходе сил воспитывает новорожденного внука

Накануне в Улан-Удэ Всероссийская инспекция профилактики социального сиротства (ВИСП) проводила прием граждан. Одной из обратившихся стала бабушка, которая уже на исходе сил воспитывает двоих внуков, один из которых – новорожденный.

- Мама детей была осуждена и находится в колонии-поселении. Бабушка переживает по поводу своей способности обеспечить необходимый уход за внуками, особенно за младенцем в связи с возрастом и состоянием здоровья. Она попросила помочь в организации ухода за малышом. Найдем варианты решения проблемы. Обязательно проследим, чтобы малыш не разлучался с семьей, - сообщает Уполномоченная по правам ребенка в Республике Бурятия Наталья Ганькина со ссылкой на Всероссийскую инспекцию.

На приеме побывали также многодетные мамы, одинокие матери, воспитывающие детей без поддержки и матери, лишенные родительских прав. Некоторым из них помощь оказали сразу. Решение более сложных вопросов взяли в работу.

Фото: loon.site