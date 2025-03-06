Жителей Бурятии зовут волонтерами на Байкал. 14 дней можно будет пожить в самых укромных и красивейших уголках заповедной территории Байкала.

ФГБУ «Заповедное Подлеморье» совместно с отделением Российского экологического общества в республике Бурятия приглашает волонтёров на предстоящий летний сезон. «Заповедное Подлеморье» охраняет три уникальных природных территории на северо-восточном побережье Байкала – Баргузинский заповедник, Забайкальский нацпарк и Фролихинский заповедник.

Помощь на особо охраняемых природных территориях требуется в двух направлениях: работа с посетителями на контрольно-наблюдательных постах и административно-хозяйственная деятельность.

Первый этап – приём онлайн-заявок от добровольцев. Далее сотрудниками учреждения будет проведён отбор потенциальных претендентов и для них будет организован подготовительный онлайн-семинар до приезда на место работ.

- Если мечтаете увидеть самое чистое, глубокое и известное озеро планеты Земля, зарядиться его мощной энергетикой и получить опыт в природоохранной деятельности, то это предложение именно для вас! Волонтёрам предстоит проживать на лоне дикой природы, любоваться закатами, рассветами и звёздами, а самым удачным – ещё и дикими обитателями заповедной тайги, - говорят сотрудники нацпарка.

Вы можете подать заявку если:

• Вам уже исполнилось 18 лет;

• Вы готовы приехать не менее чем на 14 дней;

• Вы физически здоровый человек;

• Вы доберётесь за свой счёт до п. Усть-Баргузин (Баргузинский заповедник и Забайкальский национальный парк) либо до п. Нижнеангарск (Фролихинский заказник);

• Вы самостоятельно обеспечите себя одеждой по сезону, аптечкой, продуктами в соответствии со своими личными предпочтениями и состоянием здоровья.

Принимающая сторона берёт на себя ответственность за доставку на территорию с п. Усть-Баргузин или п. Нижнеангарск, предоставление кемпингового снаряжения, инвентаря для работы и расходных материалов, а также сухого пайка в зависимости от запланированных работ.

С условиями работы можно ознакомиться на сайте «Заповедного Подлеморья».

Фото: Номер один