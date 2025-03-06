Общество 06.03.2025 в 16:46

Горожан приглашают отметить 8 марта в парках Улан-Удэ

В этот день милых дам ждут приятные сюрпризы и развлечения
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Текст: Служба информации "Номер один"
Горожан приглашают отметить 8 марта в парках Улан-Удэ

8 марта в 13:00 городские парки приглашают жителей на традиционную акцию «Вам, любимые!» (возрастное ограничение 0+). В этот день милых дам ждут приятные сюрпризы и развлечения.

В парке им. Д.Ж. Жанаева милых дам поздравят сотрудники МЧС России, которые вручат сладкие подарки. Кроме того, для всех желающих - бесплатная фотосессия для создания ярких воспоминаний.

Парк «Юбилейный» - в программе музыкальное поздравление от Валико Гаспаряна и тайных гостей! А также представительниц прекрасного пола ждет вкусный шоколад и бесплатная фотосессия с зонтиками.

В парке им. С.Н. Орешкова для гостей приготовлена развлекательная программа, сладости и бесплатная фотосессия с очаровательными хаски, которые подарят море положительных эмоций.

Парк «Кристальный» — праздничные поздравления от артистов, бесплатная фотосессия с ростовым мишкой и, конечно, шоколад.

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: loon.site

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