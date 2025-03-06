Общество 06.03.2025 в 17:44

22 выпускника центра «Звездный» выполняют воинский долг в зоне СВО

Многие из них имеют награды и поощрения
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Текст: Служба информации "Номер один"
22 выпускника центра «Звездный» выполняют воинский долг в зоне СВО

По информации минсоцзащиты Бурятии, 22 выпускника Баргузинского центра «Звездный» в эти дни выполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции. В учреждении подвели итоги благотворительной деятельности детей и сотрудников, которую они оказывали в течение всего 2024 года.

- За весь период мы собрали 50 тысяч рублей денежных средств на нужды фронта, сплели 19 маскировочных сетей, отлили 240 окопных свечей, написали 60 писем, отправили 12 посылок в зону СВО. Вместе со всей страной, дети и взрослые «Звездного», приближают нашу победу. В зоне спецоперации достойно воюют 22 выпускника центра, многие имеют награды и поощрения от командования. Все собранные посылки были отправлены на фронт, где доблестно сражаются наши выпускники. Многие имеют награды и поощрения. Так, в этом году Сергей, за мужество и отвагу в бою награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Воспитанникам Центра «Звездный» есть кем гордиться и с кого брать пример, - рассказал директор учреждения Олег Цыремпилов.

Другой воспитанник учреждения минсоцзащиты Бурятии, Евгений в 2022 году ушел добровольцем в зону специальной военной операции, освобождал Бахмут, где показал себя настоящим патриотом и бесстрашным воином. За участие в данной операции, награжден тремя медалями, одна из которых - «За Отвагу!».

Позднее Евгений заключил контракт с минобороны России. Находясь в отпуске по ранению в декабре 2024 года, он приехал в гости в центр. Встретился с воспитанниками и сотрудниками учреждения, подарил ребятам сладкие подарки. 

 

Фото: Номер один

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