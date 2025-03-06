Жительницы Улан-Удэ больше всего мечтают о путешествии

Жительницы Улан-Удэ рассказали о самых желанных подарках на 8 Марта. Опрос провел популярный портал по поиску работы «Суперджоб».

- Самым желанным подарком на 8 Марта оказалось путешествие. О нем мечтают 26% женщин. 17% участниц опроса предпочли бы получить деньги. 10% рассказали, что мечтают о билетах в театр, кино или музей, - сообщают эксперты портала.

По 6% опрошенных с радостью приняли бы в подарок парфюмерию или косметику, украшения или часы, а можно и подарочный сертификат. 4% хотят получить смартфон, столько же - бытовую технику или электронику для дома. 3% - сертификаты на обучение, а 2% - товары для творчества и хобби.

По 1% опрошенных мечтают о посуде и кухонных принадлежностях, деликатесах, сладостях, чайных или кофейных наборах, книгах и товарах для спорта и активного образа жизни.

Среди прочих желанных вариантов подарков к 8 Марта женщины называли цветы, различные проявления заботы и внимания, одежду, меха, подписку на электронные сервисы, шампанское и другое.

Какие подарки обычно преподносят женщинам в Международный женский день?

Согласно опросу «Суперджоб», 6 из 10 женщин получают в этот праздник цветы. 16% — конфеты. 9% становятся обладателями парфюмерии, косметики и средств по уходу за собой. Каждой четырнадцатой вручают деньги, а каждой двадцатой — украшения и драгоценности. Подарочные сертификаты достаются 3% женщин.

Фото: loon.site