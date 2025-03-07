В Бурятии осужденные женщины рвутся на СВО

В преддверии международного женского дня Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова и члены общественной наблюдательной комиссии посетили исправительную колонию №7, где содержатся осужденные женщины.Как рассказали в аппарате омбудсмена, Юлия Жамбалова побывала в швейном цехе, где ознакомилась с условиями труда и продукцией, изготавливаемой осужденными. Также была осмотрена столовая на предмет качества и разнообразия пищи. Еще одним местом, куда заглянула Юлия Жамбалова, стал штрафной изолятор. Он был пуст. Как заверило руководство колонии, женщины стараются не допускать нарушений режима, поэтому попадают туда очень редко.После осмотра колонии Уполномоченный провела прием осужденных. В его ходе ряд женщин просил Юлию Жамбалову посодействовать в их отправке на спецоперацию.«Уполномоченный разъяснила, что согласно ответу командования Восточного военного округа, вакантных должностей для военнослужащих-женщин сейчас нет. Отбор будет производиться только после появления вакансий на соответствующие военно-учетные специальности», - сообщили в аппарате омбудсмена.