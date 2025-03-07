Житель Бурятии отдал приставам 160 тысяч за не построенный дом

В Бурятии судебные приставы взыскали с жителя Кабанского района без малого 160 тысяч рублей за нецелевое использование древесины. Предприимчивый мужчина воспользовался правом на заготовку лесоматериалов для строительства жилого дома, однако после получения леса по льготной цене, строительство так и не начал.

- Проведенная проверка установила, что на земельном участке, где должно было быть возведено будущее жилище, нет ни построек, ни древесины. Суд, рассмотрев материалы дела, обязал 36-летнего правонарушителя возместить неустойку по договору купли-продажи лесных насаждений в размере 159 тысяч рублей. На основании исполнительного документа в службе судебных приставов возбудили исполнительное производств, - рассказали в УФССП республики.

На земельный участок и автомобиль мужчины приставы наложили регистрационный запрет и арестовали банковские счета. Все это позволило взыскать неустойку в полном объеме.

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