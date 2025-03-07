Общество 07.03.2025 в 09:39
Жители Улан-Удэ стали меньше жаловаться на холодные батареи
Число таких жалоб снизилось почти в два раза
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на 74 % снизилось количество жалоб на холодные батареи. Об этом сообщил и.о. председателя Комитета городского хозяйства Сергей Харакшинов.
– Снижение числа жалоб связано с масштабными ремонтами теплотрасс, подготовкой к зиме и внедрением системы мониторинга, независимой от ресурсоснабжающих организаций. Система контролирует параметры в 28 точках города, мгновенно сообщая о любых отклонениях от нормативных показателей, – рассказал чиновник.
Напомним, еще в декабре мэр города Игорь Шутенков дав поручение подчиненным рассматривать и контролировать каждую жалобу горожан и оперативно разбираться с ТГК.
- В квартирах должно быть тепло. Люди мерзнуть не должны, - потребовал тогда Игорь Шутенков.
– Снижение числа жалоб связано с масштабными ремонтами теплотрасс, подготовкой к зиме и внедрением системы мониторинга, независимой от ресурсоснабжающих организаций. Система контролирует параметры в 28 точках города, мгновенно сообщая о любых отклонениях от нормативных показателей, – рассказал чиновник.
Напомним, еще в декабре мэр города Игорь Шутенков дав поручение подчиненным рассматривать и контролировать каждую жалобу горожан и оперативно разбираться с ТГК.
- В квартирах должно быть тепло. Люди мерзнуть не должны, - потребовал тогда Игорь Шутенков.
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