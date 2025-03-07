Житель Бурятии купил в интернете призрачный лодочный мотор

40-летний житель Иволгинского района Бурятии на популярном сайте по покупке/продаже товаров и услуг нашел объявление о продаже лодочного мотора. Правда стать обладателем покупки так и не получилось, потому что продавец оказался мошенником.

Связавшись с продавцом и не замечая никакого подвоха, мужчина перевел в счет оплаты 59, 5 тысяч рублей.

- Продавец выслал ему фотографию накладной из транспортной компании. Вскоре гражданин решил проверить данный заказ на пункте выдачи, но обнаружил, что накладная является поддельной, - рассказали в полиции республики.

Всего за минувшие сутки жители Бурятии потеряли около 1 миллиона 45 тысяч рублей. На обманные уловки попались жители г. Улан-Удэ, Баргузинского, Бичурского, Джидинского, Иволгинского, Мухоршибирского, Тарбагатайского и Северо-Байкальского районов.

Фото: loon.site