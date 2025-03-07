В Тункинском районе заработал визитный центр «Хонгор Уула»

В Тункинском районе с 1 марта заработал визитный центр «Хонгор Уула». Он находится в долине реки Харагун, известной своими 12 целебными минеральными источниками. Здесь каждый сможет восстановить силы, отлично отдохнуть и насладиться удивительной природой.

Визитный центр предлагает комфортное проживание: удобные номера с мебелью, постельным бельем и электричеством от экологичных солнечных панелей и дизельного генератора.

Также в центре есть кухня и всё необходимое для самостоятельного приготовления еды - посуда, газовая плита и микроволновая печь. Туристы могут воспользоваться также библиотекой визитного центра.

Для вопросов и бронирований звоните в офис Тункинского национального парка по номеру +7(951)636-95-42 или пишите на электронную почту: tourism@tunkapark.ru.

Для справки:

Железистые источники Хонгор-Уула расположены в предгорной части Гурби-Дабанского хребта, окаймляющего с юга Тункинскую котловину: в долине реки Харагун — в 9 км от сел Охор-Шибирь, Жемчуг и в 11 км от автомобильного тракта Култук — Монды.

Всего здесь насчитывается 11 выходов минеральных вод: желудочный, сердечный, кишечный, общеукрепляющий, глазной, почечный, печёночный, лёгочный, женский, нервный и мужской.

Фото: Тункинский нацпарк