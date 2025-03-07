Общество 07.03.2025 в 10:42

В Улан-Удэ выбрали лучшие управляшки

Всего в конкурсе приняло участие 30 управляющих компаний со всего города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выбрали лучшие управляшки

В Улан-Удэ выбрали лучшие управляющие компании. Из 30 управляющих компаний победителями стали пять, выбранные конкурсной комиссией, сообщили в Комитете городского хозяйства.

- Первое место присуждено ООО «УК Универсал». На втором - ООО «УО Октябрьская» и ООО «Коммуна». На третьем - ООО «Уютный дом» и ООО «Снабтехсервис». Лидер ООО «УК Универсал» обслуживает более 40 многоквартирных домов в Железнодорожном районе, - сообщили в администрации города.

Ежегодный конкурс организует Комитет городского хозяйства, чтобы горожане могли узнать о качестве работы своих управляющих компаний и стимулировать их к улучшению обслуживания домов.

При оценке учитывались такие факторы, как стаж работы, количество обслуживаемых домов, своевременность обработки запросов от жильцов, а также количество жалоб и административных нарушений.

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

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