Общество 07.03.2025 в 10:33

В Бурятии ушлый коммерсант нагло отжал у республики земельный участок

Распроданную землю пришлось возвращать через суд
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии ушлый коммерсант нагло отжал у республики земельный участок

Бывшему гендиректору коммерческой организации в Улан-Удэ вынесен приговор по факту хищения земельного участка на Верхней Березовке. Суд признал его мошенником и назначил наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно.

В судебном заседании установлено, что в июне 2016 года министерство имущественных и земельных отношений республики предоставило коммерческой организации в аренду земельный участок в целях реализации инвестиционного соглашения, предусматривающего строительство домов отдыха в рекреационной зоне «Верхняя Березовка».

- В октябре 2018 года в связи с недостижением целей инвестиционного соглашения договор аренды был расторгнут. Вместе с тем к этому времени на данном участке учредителями организации под видом домов отдыха были воздвигнуты и оформлены в собственность самовольные постройки. После этого участок незаконно приобретен обществом в собственность без проведения торгов и за символическую цену, перепродан и размежеван на более мелкие участки, - рассказали в прокуратуре республики.

В итоге, земельный участок площадью более 4 гектаров, имеющий особую экономическую ценность и предназначенный для осуществления санаторной деятельности, выбыл из собственности Республики Бурятия, чем был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

- По иску прокурора земельный участок возвращен в собственность республики, а виновному Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - добавили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

Теги
земля коммерсант мошенники

Все новости

Новым заместителем министра культуры Бурятии стал заслуженный артист
07.03.2025 в 17:18
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии торжественно открылся Кубок России по пулевой стрельбе
07.03.2025 в 16:45
В Нижнеангарске и Таксимо отремонтируют аэропорты
07.03.2025 в 16:31
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
07.03.2025 в 16:20
Машина с малолетними детьми в Улан-Удэ вылетела на встречную полосу
07.03.2025 в 15:45
В Бурятии готовятся к Межрегиональному фестивалю старообрядческой культуры
07.03.2025 в 15:41
Великое снижение преступности
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
07.03.2025 в 14:31
Судебные приставы сделали сюрприз коллегам, чьи сыновья и мужья находятся на СВО
07.03.2025 в 13:44
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 марта

Читайте также
Женщин в Улан-Удэ поздравили с праздником восьмеркой из мужчин
Оригинальный флэшмоб прошел на площади Советов
07.03.2025 в 16:53
В Бурятии проверили около полутора тысяч судимых жителей
Некоторым из них продлили ограничения, а кого-то заново поставили на учет
07.03.2025 в 16:20
Великое снижение преступности
Полиция Бурятии вошла в шестерку лучших по стране
07.03.2025 в 15:15
Купленный букет в Улан-Удэ может уничтожить все домашние растения
Подвергнуть тщательному осмотру советуют магазинские хризантемы
07.03.2025 в 14:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru