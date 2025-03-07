В Бурятии ушлый коммерсант нагло отжал у республики земельный участок

Бывшему гендиректору коммерческой организации в Улан-Удэ вынесен приговор по факту хищения земельного участка на Верхней Березовке. Суд признал его мошенником и назначил наказание в виде 4-х лет лишения свободы условно.

В судебном заседании установлено, что в июне 2016 года министерство имущественных и земельных отношений республики предоставило коммерческой организации в аренду земельный участок в целях реализации инвестиционного соглашения, предусматривающего строительство домов отдыха в рекреационной зоне «Верхняя Березовка».

- В октябре 2018 года в связи с недостижением целей инвестиционного соглашения договор аренды был расторгнут. Вместе с тем к этому времени на данном участке учредителями организации под видом домов отдыха были воздвигнуты и оформлены в собственность самовольные постройки. После этого участок незаконно приобретен обществом в собственность без проведения торгов и за символическую цену, перепродан и размежеван на более мелкие участки, - рассказали в прокуратуре республики.

В итоге, земельный участок площадью более 4 гектаров, имеющий особую экономическую ценность и предназначенный для осуществления санаторной деятельности, выбыл из собственности Республики Бурятия, чем был причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

- По иску прокурора земельный участок возвращен в собственность республики, а виновному Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, - добавили в прокуратуре.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: loon.site