Вопрос: «Что такое кредитная история? И для чего она нужна?»

Цырен Ц.

Кредитная история — это данные с 2005 года или с момента получения первого займа:

- обо всех заявках на кредит, которые подавал человек, и решениях по ним;

- обо всех запросах кредитной истории, которые он делал;

- насколько дисциплинированно он выплачивал долги ранее и сейчас.

Она хранится семь лет с момента последней записи — в одном или нескольких из пяти бюро кредитных историй (БКИ).

Благодаря ей кредиторы могут оценить риски, когда рассматривают заявку заемщика. Кроме кредитных организаций запрашивать историю долгов могут страховщики, сервисы каршеринга, работодатели и другие юрлица. Их цель — оценить на примере финансовых обязательств, насколько человек ответственный и дисциплинированный.

Важно! Любая организация может запросить кредитную историю, но только с согласия человека.

Как проверить самому? Сначала нужно узнать, в каких БКИ находится ваше досье. Это можно сделать через сервис «Получение сведений из Центрального каталога кредитных историй» на «Госуслугах». В течение рабочего дня в личный кабинет на портале придут контакты нужных бюро. Зарегистрируйтесь на их сайтах с помощью «Госуслуг» и запросите кредитную историю. Это можно сделать бесплатно два раза в год. Все дополнительные запросы — от 450 до 899 рублей.

Историю считают хорошей, если заемщик:

- платил без просрочек;

- не подавал много заявок на кредиты одновременно, если это не ипотека и не автокредит;

- успешно выплатил много кредитов, желательно разных видов;

- имеет мало действующих займов.

Даже при отсутствии кредитов у вас может быть кредитная история, если при вашем трудоустройстве работодатель обращался в БКИ. Она будет пустой, а рейтинг может быть низким, но при одобрении первого займа учтут ваш доход, стаж работы на нынешнем месте и наличие имущества для залога.

Кредитная история считается плохой, если были серьезные просрочки по платежам, долг не выплатили или продали коллекторам, пытались взыскать через суд.

Кроме того, на оценку влияет количество действующих займов и недавнее банкротство.

Немного понизить ваш рейтинг может досрочное погашение кредита. Однако настолько незначительно, что это можно не принимать во внимание.

Кредитный рейтинг показывает вероятность одобрения займа. При его расчете учитывают:

- сколько у вас кредитов — успешно закрытых и действующих;

- были ли просрочки платежей, и если да, то насколько серьезные;

- много ли платежей вы сделали после погашения просрочки

сколько заявок на кредит вы подавали в последнее время;

- куда вы обращались за займом — в банки или микрофинансовую организацию.

Внимание! Кредиторы обращают внимание не только на рейтинг, но и на другие факторы — например, доходы заемщика и его семейное положение.