Общество 07.03.2025 в 11:39

В Улан-Удэ выбрали финалистов конкурса бурятского языка «Эрхим багша - 2025»

В финал прошло четыре сильнейших педагога из разных школ города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выбрали финалистов конкурса бурятского языка «Эрхим багша - 2025»

В Улан-Удэ выбрали финалистов конкурса бурятского языка «Эрхим багша - 2025». В четверку сильнейших вошли Саяна Будажапова из школы №8, Долгор Дашиева из бурятской гимназии №29, Долсон Дондобон из школы №63 и Людмила Дамшаева - представительница школы №25.

Саяна Будажапова - педагог со стажем, в родной школе она работает учителем бурятского языка вот уже 23 года, а в конкурсе участвует в четвертый раз.

- В моей школе масштабно проводятся мероприятия ко дню бурятского языка и Сагаалган. Охват детей огромный, классы специально шьют одежду к этим праздникам, проходят конкурсы: «Битва хоров» с песнями на бурятском языке, где учитывается массовость, костюмированность, исполнение песни. «Шагай наадан», изготовление подделок, обряд «Угтамжа», - рассказала Саяна Гунгаровна.

Для демонстрации педагогического мастерства участницы презентовали – медиавизитку, открытый урок, классный час и методическую мастерскую.

Последним испытанием для финалистов стала беседа с председателем Комитета по образованию Анной Батуриной.

- Хочу отметить, что все конкурсанты очень активные и интересные личности, которые стремятся повысить профессиональное мастерство, - отметила Анна Батурина.

Финалисты обсудили планы и предложения по популяризации национального языка, мероприятия, которые проводятся в школах города.

- При изучении бурятского языка важны три фактора. Во-первых, работа с родителями, ведь в семье зарождается и принимается понятие языка. Во-вторых, нужна непрерывность и преемственность изучения бурятского языка, начиная с садика и в школе. И в-третьих, повышение социокультурного компонента у школьников, знакомство с родной культурой, традициями и обычаями, - сказала участница из школы №8 Саяна Будажапова.

Конкурс учителей национального языка «Эрхим багша» проводится более 10 лет. Имя победителя этого года станет известно совсем скоро. Желаем всем конкурсантам удачи!

 

Фото: администрация Улан-Удэ

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бурятский язык администрация Улан-Удэ

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