Общество 07.03.2025 в 11:42
Жителей Улан-Удэ оставят без света на три дня
Под отключение попадают десятки домов города
Текст: Елена Кокорина
Жители Советского района г. Улан-Удэ на следующей неделе останутся без света на три дня. Под отключение попадают десятки домов по семи центральным улицам.
В администрации Советского района назвали причину, объяснив, что отключение электроэнергии производится в целях проведения плановых работ.
10 марта отключение планируется с 10:00 до 16:00 по ул. Профсоюзная 3-18, 18а, Советская 11-21 ул. Ленина 49, Смолина 28-49, 57а.
11 марта с 10:00 до 16:00 – по ул. Сухэ-Батора 7 и ул. Ленина 61.
13 марта с 10:00 до 16:00 – по ул. Мангальная 2-43 и ул. Рощинская 5-29.
Фото: loon.site
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