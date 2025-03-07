Жителей Улан-Удэ оставят без света на три дня

Жители Советского района г. Улан-Удэ на следующей неделе останутся без света на три дня. Под отключение попадают десятки домов по семи центральным улицам.

В администрации Советского района назвали причину, объяснив, что отключение электроэнергии производится в целях проведения плановых работ.

10 марта отключение планируется с 10:00 до 16:00 по ул. Профсоюзная 3-18, 18а, Советская 11-21 ул. Ленина 49, Смолина 28-49, 57а.

11 марта с 10:00 до 16:00 – по ул. Сухэ-Батора 7 и ул. Ленина 61.

13 марта с 10:00 до 16:00 – по ул. Мангальная 2-43 и ул. Рощинская 5-29.

Фото: loon.site