В Улан-Удэ более сотни ветеранов СВО наградили медалями

В филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии три дня проходило награждение ветеранов СВО. Им вручали памятные медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Всего было награждено более 100 ветеранов спецоперации.На торжественной церемонии присутствовали социальные координаторы филиала фонда, родные и близкие, сослуживцы и друзья ветеранов.«Эти медали — не просто знак отличия, но и знак нашей благодарности за их службу, преданность и защиту нашего Отечества. Это дань уважения и напоминание о том, что подвиг каждого участника специальной военной операции навсегда останется в сердцах благодарных потомков» - отметил руководитель филиала фонда Илья Михалев.Напомним, памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредил глава республики Алексей Цыденов.«Эта медаль вручается всем участникам операции, чтобы в каждой семье сохранялся знак признания, и чтобы последующие поколения всегда знали о мужестве своих предков, стоявших на защите Родины. Это символ благодарности республики своим героям», отметили филиале фонда «Защитники Отечества».