Общество 07.03.2025 в 11:50

В Улан-Удэ более сотни ветеранов СВО наградили медалями

Церемония награждения проходила три дня
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ более сотни ветеранов СВО наградили медалями
Фото: филиал фонда «Защитники Отечества»
В филиале фонда «Защитники Отечества» в Бурятии три дня проходило награждение ветеранов СВО. Им вручали памятные медали «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия». Всего было награждено более 100 ветеранов спецоперации.

На торжественной церемонии присутствовали социальные координаторы филиала фонда, родные и близкие, сослуживцы и друзья ветеранов.

«Эти медали — не просто знак отличия, но и знак нашей благодарности за их службу, преданность и защиту нашего Отечества. Это дань уважения и напоминание о том, что подвиг каждого участника специальной военной операции навсегда останется в сердцах благодарных потомков» - отметил руководитель филиала фонда Илья Михалев.

Напомним, памятную медаль «За участие в специальной военной операции. Благодарная Бурятия» учредил глава республики Алексей Цыденов.

«Эта медаль вручается всем участникам операции, чтобы в каждой семье сохранялся знак признания, и чтобы последующие поколения всегда знали о мужестве своих предков, стоявших на защите Родины. Это символ благодарности республики своим героям», отметили филиале фонда «Защитники Отечества».

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