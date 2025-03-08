Общество 08.03.2025 в 09:05

Председатель Хурала поздравил женщин Бурятии с праздником

Дорогие женщины!
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Председатель Хурала поздравил женщин Бурятии с праздником
От имени Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Международным женским днем!

8 Марта - особенный повод выразить нашу благодарность и уважение всем женщинам. Вы  вносите неоценимый вклад в развитие общества и государства. Вы обладаете обаянием, нежностью, добротой, красотой и преуспеваете во многих отраслях экономики и сферах жизни. Вы даруете жизнь и наполняете ее смыслом, храните семейный очаг и воодушевляете нас на новые труды и свершения.

В этот весенний праздничный день мы особо поздравляем и благодарим женщин - матерей наших защитников Отечества, жен участников специальной военной операции. Ваше терпение, мудрость и сила духа вдохновляют воинов к достижению победы. Вы поддерживаете своих сыновей и мужей в доблестном служении Родине, ваша любовь и забота создают надежный и крепкий тыл для наших защитников.

Празднование 8 Марта в нашей стране – давняя добрая традиция, создающая весеннее настроение и пробуждающее в каждом из нас самые светлые чувства. Пусть этот день принесет вам радость, тепло и свет, а сердца ваши  будут наполнены любовью и счастьем!

Желаю весеннего настроения, здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям! С праздником, наши дорогие женщины!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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